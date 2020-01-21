針對PMMA強力搖頭丸，2個多月毒害34人死亡，法務部21日表示，法務部本月初已召集高檢署、調查局、刑事局、法醫所開會作出3項決議，將加強新興混合式毒品檢驗，一檢驗出PMMA成分，就溯源查緝，全力防範。

台灣高檢署21日表示，法務部法醫研究所從去年10月起，自多件吸毒致死相驗解剖案件中，發現死者體內篩檢出含有PMMA（俗稱強力搖頭丸）成分，由於吸食強力搖頭丸死亡案例，2個月就已高達34件，遍及全國，最年輕死者僅17歲。高檢署鑑於農曆春節假期將屆，惟恐毒品流竄高峰，且吸食強力搖頭丸致死率極高，高檢署將在21日下午召開記者會提出預警，提醒各界注意。

高檢署表示，法務部法醫研究所從去年10月起，自多件吸毒致死相驗解剖案件中，發現死者體內篩檢出含有PMMA（副甲氧基甲基安非他命paramethoxymethamphetamine，俗稱：強力搖頭丸）成分案例。截至去年12月止，施用含有強力搖頭丸因而死亡之案例已高達34件，且地點遍及全台與外島。

法務部今晚發布新聞稿表示，法務部今年1月間已由常務次長張斗輝邀集台灣高檢署、法務部調查局、警政署刑事警察局及法務部法醫研究所等相關單位，召開3次會議研商，針對PMMA毒害問題達成3項決議：

1.請各檢察及司法警察機關就查獲之混合式毒品加強檢驗，尿液並分送法務部法醫研究所、調查局及警政署刑事警察局檢驗有無PMMA，如有驗出，除函知原送驗機關外，並請函送高檢署，以利統合指揮查緝。

2.請高檢署統合各地檢察署指揮司法警察機關，全力查緝溯源。

3.請各檢察、司法警察機關適時發佈新聞，以提醒民眾注意及防範。

(中時 )