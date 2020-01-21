中油「高雄至金門海上油料運輸工作」本月中標案開標，高雄同曄興業公司向行政院工程會指控，開標主持人認定資格審查中並不需審查廠商所提供之船舶規格與條件，此舉也讓花費大量時間審查船舶規定的審標人員的審查流程必須被迫中斷，最終僅依承諾切結書當作廠商是否具有履約能力船舶之唯一依據，開標流程與標準明顯違反正常投標資格的審查標準。

同曄興業董事長王朝枝指出，這項標案本月15日開標，該公司提出兩艘雙層殼船舶為自有且為經濟部及航政單位核可之國籍輪，對方提出之船舶租賃合約書為Sunrise 168（原豐祥888），原吐瓦魯籍，船齡22年的船舶，該船舶並未符合「輸入現成船舶年限表」船齡14內之船舶才可進口 的規定及有關「申請租傭非中華民國船舶於中華民國各港口間運送客貨業務之審查原則」規定。

投標廠商提出承諾切結書租用該等船舶，當以該船舶是否具有履約能力為主要的審查方向。承諾切結書僅為意願之表達，船舶審理資格標人員之基本常識即可查明已無能力承做，如果審標過程中，不嚴格審查船舶資格，要求廠商提出船舶文件並無意義。

同曄興業認為，標購案的目的及精神在於尋找當下投標時擁有履約能力（中華民國國籍雙層殼油輪）的公司，而目前國內僅有同曄七號輪、同曄九號輪兩艘可載運白油有此資格。不審查擁有履約能力的船舶，卻改以沒有押標金的一只承諾切結書來決定資格標依據（投標文件中並無此特別規定），顯然不合情理法，因此該公司對此案的決標結果提出嚴正異議。

(工商 )