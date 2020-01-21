在深交所上市、聯發科轉投資的匯頂科技21日晚間公告，預計2019年全年實現淨利潤達人民幣（下同）22.5億元～24.5億元，較上年同期增長203％～230％。本期業績預增的主要原因，為該公司屏下光學指紋產品獲得大規模商用，使得公司營業收入較上期增幅較大，進而推動淨利潤的較大增長。

匯頂科技是全球指紋識別晶元領域的龍頭，擁有指紋識別、人機交互和物聯網／智能家居／可穿戴三大產品線。

(工商 )