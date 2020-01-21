匯頂科技：2019年淨利潤估增203％～230％ 21:032020/01/21 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在深交所上市、聯發科轉投資的匯頂科技21日晚間公告，預計2019年全年實現淨利潤達人民幣（下同）22.5億元～24.5億元，較上年同期增長203％～230％。本期業績預增的主要原因，為該公司屏下光學指紋產品獲得大規模商用，使得公司營業收入較上期增幅較大，進而推動淨利潤的較大增長。 匯頂科技是全球指紋識別晶元領域的龍頭，擁有指紋識別、人機交互和物聯網／智能家居／可穿戴三大產品線。 (工商 ) #匯頂科技 #淨利潤 #指紋 #增長 #識別 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸去年GDP增長6.1％ 符合預期 10:162020/01/17 財經 陸去年GDP增長提振復甦希望 亞洲股市17日上漲 15:202020/01/17 財經 陸工業機器人年度產量首現負增長 21:262020/01/17 財經 陸去年GDP增6.1％ 全球第一 04:092020/01/18 焦點新聞 6.1％ 陸去年GDP成長30年最低 04:092020/01/18 財經要聞 滬深兩市首份年報 910家公司過半報喜 17:312020/01/18 財經 義隆出貨旺 2020獲利再拚高 04:102020/01/20 證券．權證 《稅收》所得稅網路申報，行動身分識別今年上線 11:422020/01/20 財經 群益金鼎證券副總裁蘇逸貞 資金回流 權證交易有望增長 04:102020/01/21 產業特刊 Win10換機潮帶動 PC市場七年來首度增長 11:112020/01/21 財經 財經熱門新聞 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 獨家》遠航案重大突破 明日投資人將與張綱維一起現身記者會 - 財經 - 工商 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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