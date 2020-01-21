武漢新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重擴散，大陸多家航空公司21日宣布將為進出武漢的發燒旅客免費辦理退票改票。澎湃新聞報導，截至1月21日14時，至少已有祥鵬航空、金鵬航空、海南航空、昆明航空、天津航空、南方航空、深圳航空、天津航空、貴州多彩航空、西部航空、烏魯木齊航空、華夏航空、新加坡酷航等多家航空公司，宣布針對武漢天河機場發燒、發熱旅客免費辦理退票及改簽業務的通知。

人民日報報導，為防堵疫情擴散，武漢市衛健委針對進出武漢人員加強管控。武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門對進出武漢的私家車輛進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等。

此外，武漢加強了對公共場所及公共交通的管理，自1月14日起，在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭迅速安裝紅外線測溫儀35台，配備手持紅外線測溫儀300餘台，各區正在陸續加大配備力度；在「三站一場」設置體溫檢測點、排查點，加強離漢旅客體溫檢測工作；對出現發熱的旅客進行登記、發放宣傳冊和口罩、免費辦理退票或改簽手續、指導轉診到轄區醫療機構，並進行登記報告。同時，對市內公共交通工具強化進行「日消毒」和「每班次通風」。

(工商 )