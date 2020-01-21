台灣四面環海，海岸線長達1,500公里，受到地球暖化的影響，海岸線近年來不斷退縮，衝擊我們的居住環境，如何搶救海岸線是刻不容緩的任務，而在強風、鹽霧、土地貧瘠、乾旱與淹水等惡劣環境條件的影響下，海岸造林的養護困難，成效不易顯現，因此常被外界忽略，社會關注度也相對較低。

由和泰汽車與豐田（TOYOTA）汽車全體經銷商發起，林務局及慈心基金會專業協助的「TOYOTA一車一樹」活動，2017年4月啟動，每售出一輛新車，即幫每位車主於台灣沿海種一棵樹，以協助減緩海岸線退縮，進而改善當地環境和生態，活動受到廣大車主支持，至2019年底達成種植30萬棵樹的里程碑，種植面積達120多公頃，區域遍及沿海12個縣市，減少4,300多公噸的二氧化碳，相當於11座大安森林公園的年吸碳量。

為了讓更多人理解台灣海岸的危機與海岸種樹的重要性，和泰汽車持續透過不同方式及管道傳遞訊息，例如微電影、網紅影片、座談會等，今年也將展開一連串的活動，除了集團志工植樹、車主志工植樹，以及一系列的網路活動外，更將深入校園，與學子們互動，舉辦校園創意短片徵選，期待能帶動不同族群共同為守護海岸盡一份心力，讓下一代擁有美好的生活環境共同努力。

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