農曆春節假期很多民眾會安排全家一同出遊走春，台新銀行特別攜手飯店、租車及遊樂園等三大旅遊消費場域，推出消費滿額回饋百元全家便利商店電子兌換券紅包方案，總計將送出3,000個紅包，並與易遊網、華航、台灣虎航等合作，春節期間不打烊再送3,000個紅包。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，今年春節假期長達7天，預期天候狀況佳，預期國內旅遊人潮將再現高峰，因此該行串聯全台旅遊通路，從20日至31日將送出3,000個百元紅包，讓持卡人喜迎金鼠開財運。出遊不論搭乘高鐵、台鐵，再搭配租車更能暢遊名勝、品嚐在地美饌，透過全台逾48處服務據點的和運租車及格上租車，單筆消費滿5,000元即可獲贈100元紅包。

黃天麟指出，民眾如果入住全台擁有多家連鎖飯店的福容大飯店、長榮國際連鎖酒店及高雄漢來大飯店，刷台新卡單日累積消費滿5,000元同樣可獲贈100元紅包回饋。另從北到南，包括國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區、中部麗寶樂園、南部劍湖山世界，購4張門票以上可再拿100元紅包，刷卡玩得盡興還可拿紅包添喜氣。

春節也是出國遊旅行好時機，台新銀行說明，1月23日至29日在易遊網刷台新卡購買全商品，單筆消費滿20,000元可獲贈300元全家便利商店電子禮券再抽行李箱。1月20日至2月2日刷台新卡在華航、台灣虎航單筆消費滿10,000元也可獲贈300元全家便利商店電子禮券。還可再獲旅行社、航空公司及指定訂房網累積滿額最高贈29吋加厚行李箱與3,000元回饋。

另過年期間於昇恆昌免稅店刷台新昇恆昌聯名卡，當日累積滿額最高再獲3,500元刷卡金回饋，桃園機場第二航廈采盟免稅店刷台新卡單筆滿6,000元可獲贈Richart背提兩用旅行袋。

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