台灣口罩產業的第一次！日前登場的德國柏林時尚週，穿著高端街頭服飾的模特兒搭配MIT彩色口罩出場，印製柏林圍牆著名畫作「兄弟之吻」口罩，瞬間變成伸展台上的時尚配件，引起柏林人高度好奇與關注！這項特殊創舉，幕後推手正是台灣彩色口罩大廠-CSD中衛！

CSD中衛近年來研發出20多款紅、橙、黃、綠、藍等單色口罩以及10多款雪花、迷彩和牛仔等印花口罩，成功與其他口罩商區隔市場，成為台灣彩色口罩第一品牌。2019年中衛彩色口罩打入美式大賣場及其它通路，年銷量激增85％！其中，中衛與姐姐謝金燕聯名推出的「黑蕾絲口罩」，吸引大批粉絲搶購，各通路紛紛要求提前補貨。

中衛營運長張德成近日領軍遠赴德國，將台灣吹起的口罩時尚風潮帶進歐洲！張德成表示，中衛讓傳統醫療口罩脫胎換骨，做了很多沒人做過的事，「Health in Style健康時尚」就是要讓口罩不僅能防空污防病毒，還要很時尚。這次到德國和柏林著名設計師服飾「＃DAMUR」合作走秀也是同樣的目的，「從沒人想過口罩可以走上國際伸展台，正式變成時尚配件，但中衛做到了！」

張德成知道歐洲人都不習慣戴口罩，甚至發現很多德國人連口罩都沒看過，也不知道口罩是什麼？張德成苦笑著說：「這讓我想起一個去非洲賣鞋的勵志故事，越是沒人用過的東西，不正是代表市場越大，且沒有競爭對手嗎？我們跨出台灣，進軍全球的腳步已經啟動。今年會先與日本、韓國以及東南亞等各國進一步接洽。」

與中衛合作的是柏林著名高端街頭服飾品牌「＃DAMUR」，雙方在「2019台北時裝週SS20」初次合作，傳產業與時尚圈的跨界結合，引來媒體及市場關注。今年2020柏林時尚週，「＃DAMUR」特別再度邀請CSD中衛共襄盛舉，走秀地點是柏林當地頗富盛名的藝術夜店，許多穿著時尚的網紅以及時尚雜誌編輯等人都出席觀賞，並戴上時尚口罩參與盛會。現場型男型女挑選合適口罩搭配穿著，讓口罩成為最吸睛的時尚配件。

有趣的是，CSD中衛以柏林圍牆著名畫作「兄弟之吻」、「POOR BUT SEXY」字眼以及塗鴉等元素，創造出兩款專屬口罩，當成「＃DAMUR AW 20/21 Fashion Show」入場券，戴起來彷彿是出席派對的華麗面具，賓客紛紛戴上口罩拍照留念；不止如此，口罩還變成夜店裝置藝術和現場塗鴉道具。MIT口罩，在歐洲已成為藝術與時尚的最佳配件！

(工商 )