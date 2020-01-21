迎接春節的到來，為了讓返鄉民眾能進一步體驗感受「機車版iRent」路邊租還的便利性，iRent共享機車推出業界最強優惠，不但春節期間不漲價外，即日起租機車只要10元（前六分鐘），不管返鄉代步、晚上想吃消夜、出門搶頭香，都是民眾春節期間返鄉臨時代步的最佳利器。

iRent指出，隨台灣電動機車普及，以及共享交通工具風氣形成，國內很習慣騎機車，台灣機車數量或是密集度都是全球數一數二，尤其北台灣的捷運都非常方便，讓Ubike順利推動，但在較長距離的移動或時間較趕的情況上，共享機車成為另一個最佳選擇。

iRent表示，共享運具服務也可以結合許多行業運用，如像是美食外送、快遞業者、代駕業者、等都是共享機車的合作對象。另外，針對私人企業或公務機關，也可透過iRent共享機車服務，取代原公務機車的購置，除可減少機車持有、保管、清潔等成本外，也能更有效管理使用者並了解其使用行為，以免產生公務用車閒置或被私用的狀況發生。

iRent機車因應龐大共享交通需求，在農曆年後也將進入桃園，服務橫跨六都，成為服務縣市最廣的共享交通營運業者。

(工商 )