迎接春節的到來，為了讓返鄉民眾能進一步體驗感受「機車版iRent」路邊租還的便利性，iRent共享機車推出業界最強優惠，不但春節期間不漲價外，即日起租機車只要10元（前六分鐘），不管返鄉代步、晚上想吃消夜、出門搶頭香，都是民眾春節期間返鄉臨時代步的最佳利器。
iRent指出，隨台灣電動機車普及，以及共享交通工具風氣形成，國內很習慣騎機車，台灣機車數量或是密集度都是全球數一數二，尤其北台灣的捷運都非常方便，讓Ubike順利推動，但在較長距離的移動或時間較趕的情況上，共享機車成為另一個最佳選擇。
iRent表示，共享運具服務也可以結合許多行業運用，如像是美食外送、快遞業者、代駕業者、等都是共享機車的合作對象。另外，針對私人企業或公務機關，也可透過iRent共享機車服務，取代原公務機車的購置，除可減少機車持有、保管、清潔等成本外，也能更有效管理使用者並了解其使用行為，以免產生公務用車閒置或被私用的狀況發生。
iRent機車因應龐大共享交通需求，在農曆年後也將進入桃園，服務橫跨六都，成為服務縣市最廣的共享交通營運業者。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。