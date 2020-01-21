龍劭華（本名陳坤倉）與女兒陳璇20日出席華視尾牙餐會，他表示女兒追隨自己的腳步成為演員，父女兩人能一起出席格外幸福，鼠年新希望期待愛女心中不要那麼多秘密，「希望她在這段青春期，人家說叛逆後半期，不要有時候陰陽怪氣，把很多秘密埋藏在心。」陳璇一旁笑喊，「才不是陰陽怪氣。」

龍劭華在陳璇未出道前，時常會帶她參與相關活動，所以對陳璇來說，尾牙、餐敘的場合並不陌生，她表示：「我把自己當成正常人，只是我的職業是演員，不會因為工作，而覺得有什麼其他的感受。」龍劭華關心女兒的工作，坦言接到大戲都會推薦一下陳璇，不過他也強調，「是稍微推薦一下，不是很白目說要用女兒。」話語一出笑聲四起。

龍劭華（左）父女開心相擁。（吳維書攝）

年關將至，龍劭華年假會跟家人開車在國內走走，他笑說：「我不算家庭一分子，過年就這樣過，第一我不出國，第二我都待家裡，他們什麼計畫我都沒意見。」他笑稱現在都領零用錢，一次不超過5千，沒錢就找老婆報到，「有時候想請工作人員吃飯，一打開皮包只有2千元，趕快找可以刷卡的店家。」

(中時 )