舞蹈老師KIMIKO 21日宣布接受男友求婚，升級成未婚妻，男方是大她6歲的47歲台北市立大學運動藝術學系的系主任王博士，外型相當俊帥挺拔，與她相當登對。個性一向獨立自主的她，對婚姻沒有特別嚮往，未婚夫從去年8月交往便不斷在日常生活中暗示想進入婚姻，但她一直沒鬆口，直到19日到韓國慘跌一跤，險些出大事，當時她的腦海中閃過，「會完蛋！怎麼辦沒機會答應他了。」

那一瞬間KIMIKO明白自己的心意，未婚夫也沒讓她失望快速反應，甚至當下立即拿出冰敷袋，「覺得他說要負責我的健康是真的。」於是鬆口答應對方求婚，她提及未婚夫說到做到的節奏，與她非常契合。提及兩人相處最浪漫的事，KIMIKO沉吟幾秒，「他是我遇過最不像摩羯座的摩羯座男生，許多生活小細節都很動人，比如說幫我吹乾頭髮，或是在車上聊天聽到我的煩惱，會停在路邊專注傾聽。」

KIMIKO與未婚夫相當登對。（KIMIKO提供）

兩人至今交往半年，KIMIKO表示：「他第一次見面就讓我覺得跑不掉了，後來跑得不夠快，就被追上了。」她剛認識時還對未婚夫直言，「你長太帥不是我的型。」沒想到卻被他強勢卻細膩的體貼擄獲芳心。

(中時 )