日本歌手米津玄師以〈Lemon〉一曲人氣爆棚，他自身最大規模的巨蛋巡迴演唱會「米津玄師 2020 TOUR / HYPE」將在2月1日於日本和歌山起跑，將跑20場演出，4月將在北海道劃下日本巡迴的完美句點。米津玄師更照顧海外歌迷，21日宣布將移師至台北、上海2地開唱，首場海外公演獻給台灣，4月18日在台北小巨蛋嗨唱，這也是他第二度來台公演，讓不少粉絲期待不已。

米津玄師2018年因日劇《法醫女王》主題曲〈Lemon〉備受矚目，人氣水漲船高，更入選日本告示牌熱門100金曲榜，繼2018年度連續兩年獲得該部門大獎。同一首歌達成兩連霸，不只是日本告示牌，連在美國告示牌也從未有過，堪稱創造日美前所未有的偉業。此外，該曲在日本國內拿下33次榜首，2019年甚至獲得日本唱片協會「史上最快速」的300萬次下載認證；而MV現在突破了日本最多播放次數的5億次，在各方面都持續以壓倒性的人氣制霸音樂圈。

米津玄師宣布「HYPE」巡演增加海外場，首場獻給台灣。（超級圓頂/大鴻藝術提供）

「米津玄師 2020 TOUR / HYPE IN TAIPEI」將在4月18日傍晚5點開演，票價分別為800元、1800元、2400元、3600元、3900元、4500元，門票2月22日早上11點在KKTIX售票系統及全家FamiPort機台開賣，詳情請洽超級圓頂及大鴻藝術臉書粉絲團。

(中時 )