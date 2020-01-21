金管會在春節假期前，開出首兩例《銀行法》罰鍰拉高後的理專A錢罰單。金管會表示，永豐銀行和玉山銀行各有一位理專多年挪用客戶款項，總計影響10戶客戶、金額達1億多元，根據現行《銀行法》，各罰1200萬元。

金管會指出，永豐銀行忠孝分行前理財專員游員，自2015年11月起約4年間，涉挪用客戶款項及與客戶間有異常資金往來，受影響客戶數8戶，包括：建議客戶將基金贖回、保單停扣轉換申購新保單或提前繳清續期保險費，以協助客戶填寫相關申購或取款文件等方式，利用客戶之信任及疏於核對文件的機會，將款項匯至其指定帳戶挪為己用；與客戶間有借貸關係，並利用其中一名客戶的帳戶，作為挪用款項的入款帳戶。

另外，玉山銀行財富中心駐埔墘分行前理財專員蔡員，自2013年8月至2019年4月間，涉挪用客戶款項，受影響客戶數2戶，且都超過70歲。主要A錢方式，是透過取得客戶已蓋具原留印鑑的單據，假冒客戶名義，開立另一外幣及臺幣銀行帳戶，然後將客戶的定存解約、基金贖回等款項匯入客戶真、假帳戶後，用臨櫃提取現金存入蔡員銀行帳戶、或以轉帳存入蔡員關係人銀行帳戶。

金管會認為，永豐銀對客戶臨櫃交易沒有妥善建立、也未確實執行交易確認機制及相關內部控管作業規範、未建立妥適的理財專員管理制度及對理財人員關聯戶的監控機制、未落實執行理財專員輪調制度；玉山銀對客戶辦理開戶、外匯轉帳、基金贖回等交易未落實執行相關控管作業規範，也沒有建立有效的理財專員帳戶監控機制及理財專員輪調制度，兩者皆違反《銀行法》第45條之1規定。

《銀行法》罰鍰調高後，違反相關法規，可處200萬至5000萬元罰鍰，這兩案都是新規上路後的「頭香」，各被罰1200萬元罰鍰。

(中時 )