農曆春節將至，法務部長蔡清祥為慰勉矯正機關人員辛苦，掌握囚情，21日下午首度召開矯正機關首長「遠距視訊會議」，由各地矯正機關首長依序報告機關之管理狀況，蔡清祥同時也對矯正機關留守人員犧牲假期、家庭團圓的辛勞表達感謝，並提早拜年。

這是蔡清祥繼因應2020年大選選舉查察，與全國各地檢察機關首長進行「遠距視訊會議」後，再對法務部所屬單位首長進行全國性同步視訊會議。

法務部表示，矯正機關多位處偏遠、交通不易，農曆春節期間機關人員為維持機關囚情穩定、正常運作，必須堅守崗位無法返家過年，法務部長蔡清祥為能親自表達期勉與關懷，特於今天下午3時召開首次矯正機關首長「遠距視訊會議」，由綜合規劃司長林麗瑩及矯正署長黃俊棠等人陪同與會，會議中由各矯正機關首長依序報告機關管理狀況。

部長蔡清祥訓勉時強調矯正機關應建立機制，避免戒護事故重複發生；落實合理管教，杜絕對收容人的不當處遇；繼續深化家庭支持及援助家庭措施，勿流於形式的康樂活動；擴大辦理偏遠地區的行動載具接見業務，設施設備要因地制宜、切合需求；監外自主作業對於受刑人的復歸成效備受肯定，應突破盲點，增加參與的人數；嘉義舊監古蹟是本部特有的歷史印記，應積極規劃改善既有環境、提升參訪人數，發揮應有的效益；並期勉各矯正機關首長以身作則，以創新的思維、務實積極的態度，落實政策方向，破除沉痾，讓部屬認同，令人民有感。

蔡清祥也特別感謝各位矯正人員的辛勞付出，因矯正工作性質特殊，屬於24小時不休息的輪班工作，必須犧牲節日不能陪伴家人，只為使機關正常運作，付出的辛勞非一般工作可比擬，期勉矯正人員能秉持工作熱忱、持續堅守崗位，並藉此機會向全體矯正人員預祝新的一年工作順利、佳節愉快。

(中時 )