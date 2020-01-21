國際局勢動盪，外幣保單也持續退燒。金管會保險局21日公布108年前11月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為4,667.3億元，較107年同期衰退19％，尤其人民幣保單衰退更大，衰退幅度達44％。保險局副局長張玉煇分析，主要是受到中美貿易戰、前年基期較高、澳洲央行降息等3大原因影響，使得投資人對外幣保單趨保守。

張玉煇指出，107年因資本市場表現好、行情熱，推升外幣保單的熱銷，然而，107年第四季開始因全球歷經中美貿易戰、英國脫歐等國際局勢動盪影響，資本市場波動大，市場的不確定性使得投資型保單買氣持續下降，影響民眾的投保意願。

據金管會保險局統計，108年前11月外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣4,667.3億元，較上年同期衰退19％，其中投資型保單保費收入折合約新台幣1,488.14億元、衰退34％，傳統型保單保費收入新台幣3,179.16億元、衰退10％。就投資型新契約保費收入前三大為法巴人壽、國泰人壽、南山人壽，而傳統型新契約保費收入前三大為新光、國泰、南山人壽。

就美元保險商品來看，張玉煇分析衰退原因應是107年基期高的因素。截至108年11月底，新契約保單保費收入130.94億美元，其中投資型外幣保單新契約保費收入為32.86億美元，較上年同期衰退37％，至於傳統型則來到98.08億美元，年減9％。投資型新契約保費收入前三大為法巴、國泰、南山人壽；傳統型新契約保費收入前常大則是新壽、國泰、南山人壽。

在澳幣保單部分，108年前11月澳幣保單新契約保費收入為12.57億澳元，其中投資型新契約保費收入4.18億澳元，較上年同期減少29％，至於傳統型則有8.39億美元，較上年同期成長14％；張玉煇分析，澳幣保單衰退與澳洲央行降息有關，對保戶的吸引力稍微降低一點。

在人民幣保單方面，新契約保單保費收入108年前11月達53.38億人民幣，其中投資型前11月新契約保費收入50.13億人民幣，較上年同期大幅減少46％；傳統型則為3.25億人民幣，較上年同期衰退8％；張玉煇指出，人民幣保單銷售減少，主要是中美貿易戰讓市場不確性增加，投資人卻步。

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