國際評級機構穆迪下調香港評級，對此正在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇的港交所行政總裁李小加表示，他並未感到極度震驚（Terribly Surprised），因香港從去年起面對不少挑戰。

香港經濟日報報導，李小加出席論壇時指，2019年香港面對很多挑戰，這部分也反映在穆迪的報告上，故對香港遭下調評級不會感到極度震驚。他又指有很多事情均會影響到投資者信心，但強調市場結構上具彈性，雖然2019年面對很多挑戰，但港交所無論是交投量、IPO及融資活動等復甦亦強勁，而2019年香港再度成為全球IPO集資額排名第一，很多大陸企業甚至是一些已在美國上市的公司亦在港上市，相信未來將有更多公司前來上市。

穆迪21日再將香港信貸評級下調，從Aa2下調一級至Aa3，前景展望則由「負面」轉為「穩定」。穆迪近三年內第二次下調香港的評級，指主因是在過去大半年的社會風波中顯示，港府的管治能力較預期差，而自治的制肘亦比預期更嚴重。穆迪警告，若中港融合以致香港的自治權進一步受限，有可能再次下調香港評級。

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