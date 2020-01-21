經濟部委託外貿協會培訓中心（ITI）辦理國際企業經營班（國企班）二年期日語組日本海外研習21日在東京開訓。貿協秘書長葉明水率領41名學員赴日，展開為期5週在日活動。葉明水更拜訪橫濱市經濟局長林琢己，雙方取得共識未來將加強合作，尤其是新創企業。

現場包括日本台灣交流協會專務理事舟町仁志、橫濱市的橫濱企業經營支援財團（IDEC）理事長牧野孝一、日本貿易振興機構（JETRO）及約20家東京及橫濱研習企業代表等百位貴賓參與。

葉明水說，貿協研修生讓企業留下很好的印象，而願意持續培養研修生，且不少企業與培訓中心合作10年以上，其中包含AEON Mall、JR九州旅客鐵道、大型物流公司日本通運、百年和果子老店如水庵和西日本新聞社等。

今年貿協將帶領180家廠商參加3月東京國際食品展，推廣台灣農產食品；5月還將帶新創團前來日本發表並配合東京奧運前將舉辦「台灣週」，7月在東京車站附近KITTE舉行和日本消費者互動的「台灣精品體驗活動」。

另外徵集近100家台灣企業組成「日本消費產品大型拓銷團」則將於9月在東京帝國飯店舉辦洽談會。貿協去年已與日本豐田通商、三菱、住友等「日本大型商社」建立連結，今年將持續推動並開發日本隱形冠軍企業，發展台日企業合作商機。

(工商 )