大陸電訊設備商華為創辦人任正非表示，華為研發的鴻蒙系統（Harmony）已經上線，未來會應用到旗下的手機、平板電腦及電視等產品。

新浪財經報導，任正非時隔五年再度出席於瑞士舉辦的達沃斯世界經濟論壇，他在會議期間做出上述表示。

因中美貿易戰陷入多事之秋的華為，2019年就傳出去年曾經傳出旗下手機無法使用Google作業系統，一度引起市場關注。其後，華為透露早年已研發鴻蒙系統，作為後備的系統方案。

對此任正非在會議期間表示，集團研發的鴻蒙系統已經上線，未來會逐步應用到華為手機、平板等系列產品。

此前，華為代表受訪時曾表示，有報告指，未來鴻蒙系統的市佔率有望超過Linux，成為第五大受歡迎操作系統。據Counterpoint的研究，目前全球排名以Android佔39％領先，其次為Windows（35％）、iOS（13.9％）、macOS(5.9％)，Linux（0.77％）。

(工商 )