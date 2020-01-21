瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）21日揭幕，這場全球政商名流雲集的年度盛會，今年已是第50屆，儘管多年來飽受不食人間煙火或唱高調的批評，但WEF創辦人施瓦布（Klaus Schwab）仍相信，這個獨立的國際組織能作為弭平世界分歧的溝通橋樑。

WEF係在日內瓦大學商業政策教授施瓦布號召下，1971年以基金會形式成立，截至今年是第50個年頭。

但這場冠蓋雲集的年度峰會，多年來被砲轟「與現實世界脫節」及「過度商業化」。由於今年會議將氣候變遷議題列為首要議程，批評者甚至質疑這群搭乘私人飛機前來的與會者，有何參與討論的正當性。

前英國央行決策委員、現為智庫劍橋計量經濟學會（Cambridge Econometrics）資深顧問桑坦斯（Andrew Sentance），抵制今年的達沃斯論壇，他批評出席WEF勞民傷財，世界各地的人飛往瑞士參加會議，不僅毫無意義且一無所獲，還成了破壞環境的元凶。

但WEF發言人表示：「在達沃斯舉辦的這場國際峰會，是全世界唯一能讓商界領袖與非政府組織主管交流的場合，在這裡藝術家可以和央行官員接觸，青少年與國家元首相見歡。」

發言人也針對富豪政要搭私人飛機出席會議緩頰，指今年乘私人飛機來達沃斯的與會者減少，而且開始使用永續性燃料，二氧化碳減排達80％。

WEF常被批評是精英大拜拜的集會，關在象牙塔內唱高調，不知人間疾苦。創辦人施瓦布為此提出辯護，認為這些負評有失公允也不盡正確。

他仍將世界經濟論壇視為弭平世界分歧的中間橋樑，這也是WEF問世以來的長久目標。WEF在瑞士政府的襄助下，已發展成獨立的國際組織，類似紅十字會（Red Cross）的性質。

(工商 )