修平科技大學21日舉行新卸任校長交接典禮。新任校長陳建勝，在董事長林倉民監交下，從卸任校長鄧作樑的手中接下印信，正式走馬上任。陳建勝強調，該校未來務求校務治理，做到承上起下，及「四權均衡發展」，希望達成「學生樂於學習、產業樂於合作、社區樂於發展」的優質科技大學目標。

此外，陳建勝還認為，該校要特別強化與六萬名校友的互動服務及合作關係，以提升修平的聲譽與社會影響力。

陳建勝當場感謝大家情義相挺，親自蒞臨觀禮與指導，以一顆感恩的心，感謝林董事長及董事們知遇之恩，給予他服務的機會，一定全力以赴，竭盡所能與所學，為全體「修平人」貢獻心力。

陳建勝舉例說，德國教育家Friedirch Froebel曾說「什麼是教育？教育就是『愛與榜樣』」，我們將秉持這樣的教育指導原則，落實林創辦人與林董事長的辦學理念：「師生手足情，合作如家庭」、「胸懷人文心，技術最專精」及「結合產官學，提高競爭力」。

陳建勝指出，該校未來務求校務治理，做到承上起下，四權均衡發展，就是董事會的領導監督權（董事長的指導權）、教師的教育權、學生的受教權，及校長的行政權之間，維持良好的互動關係，以達成「學生樂於學習、產業樂於合作、社區樂於發展」的優質科技大學的目標。

修平科大創校超過53年，未來的校務整體發展，將致力四項計畫，包括1.「伯樂相馬計畫」，因大學的經營內涵，已由「當然品質」轉變為「感動品質」，因此，面對與「時間」競賽的高等教育挑戰，該校除了強化優勢與特色外，提升行政效能，有其必要性，我們將研議具競爭力的制度，以「目標管理」和「獎優扶弱」為推動原則，並積極培養能獨當一面的幹練主管人才。

最重要的是結合產官學資源，共同推動「創新教學」及「做中學、學中做」的課程內涵，以吸引優秀學生到修平就讀，並培育其具備解決問題的能力，進而成為產業所需的菁英人才。

2.「優化校園計畫」，指的是優化校園工程，是透過綠化與美化，活絡各項生活機能，使得校園洋溢著溫馨和樂的氛圍，進而提升學生的學習意願及成效。 其次，建構優質的教學環境，使得教師的教學、研究與服務等三大要務，得以充分發揮，並扮演「敢要求學生」的經師（傳道、授業、解惑）與人師（是位心中有愛、當學生的伯樂），期能透過專業養成、品格教育與服務學習等課程，形塑和諧有禮貌的校園文化，以培養學生職場競爭力。

3.永續發展計畫，因高等教育已步入白熱化階段，永續經營的關鍵，在於成本分析與管理效能，各項校務的推動，將以「當用則用、當省則省」為開支原則。

在開源方面，因應少子女化與產業需求，該校將適時地調整學制系所，同時擴大高中職策略聯盟，以達到「固樁」與「開生源」的目標，並配合政府政策，開設國際產學專班及營區在職專班。另在節流方面，該校透過校務數據分析解讀變化趨勢，訂定各項需達成的辦學目標值。

4.全面動員計畫，他身為修平大家庭的專業經理人，期許每位家人都能齊心齊力地往「永續發展」目標邁進，將與各系師生作深度溝通與共識座談，以期發揮精益求精的力量，並凝聚全體師生的向心力。

總之，永續的「修平樹人」取決於優質的口碑與品牌價值，其關鍵在於適時適度地「改變」，而「改變」更是我們唯一的機會。因此，他相信只要以無私無我、如履薄冰與全力以赴的精神，實事求是地推動校務，並結合全體同仁的力量，必能持續地創造出「修平的傳奇」。

(工商 )