台灣樂迷期待度最高，加拿大創作搖滾精靈艾薇兒（Avril Lavigne）2020年世界巡迴延伸至亞洲，以日本愛知為起點，一路巡迴亞洲八大城市，包括大阪、東京、曼谷、馬尼拉、台北、香港與吉隆坡。其中台北站「Avril Lavigne 2020 Head Over Water World Tour live in Taipei」 5月22日將於台北南港展覽館舉行，票價最高4800元。

大病痊癒的酷世代搖滾教主艾薇兒，2019年展開了《Head Above Water》世界巡迴，自去年9月14日起於北美及歐洲熱銷數十場，也持續加開亞洲場次至2020年中。艾薇兒特別對亞洲的粉絲喊話說：「我懷念在亞洲登上舞台和大家一起唱歌！這總是帶給我如此多的幸福，也是為什麼我會這麼期待能參加『Head Over Water』2020年亞洲巡迴演出！」

艾薇兒5月將來台開唱。（樂騰演藝文化提供）

艾薇兒頂著YouTube頻道加總37億點擊量、Spotify每個月持續1130萬人聆聽、臉書5000萬按讚量，立足粉絲量第18名的音樂家、4000萬張專輯+5000萬張單曲銷售量，多達8度提名葛萊美獎+5度提名全英音樂獎，入列VH1頻道「錄影帶時代以來50位最佳女性藝人」名單。其滑板和龐克系穿著打扮引領風潮，擁有「Abbey Dawn」潮牌服飾、量身打造的香水、簽入Ford Models模特兒公司，擔綱賣座動畫片《森林保衛戰》幕後配音、演出電影，徹底發揮全方位長才與聰穎的商業頭腦。詳細售票資訊請洽樂騰演藝文化與太陽娛樂以及乙蝶文創。

(中時 )