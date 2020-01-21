改編自經典名著的電影《她們》21日所釋出的花絮中，可看到在戲中挑戰霸氣保守貴夫人角色的梅姨，在拍戲時和新生代演員們對戲卻相當俏皮，拍戲拍到一半還傲嬌開口向甜茶要薯條吃。幕前至幕後的超吸睛製作卡司組合，讓影迷一致敲碗倒數，希望能早點衝進戲院在大銀幕看個過癮。

《她們》是導演葛莉塔潔薇與女主角瑟夏羅南及堤摩西夏勒梅，繼《淑女鳥》後的二度合作，瑟夏羅南則表示：「就像喬與羅禮之間深刻的靈魂伴侶與手足之情，我與堤摩西之間也有相似情感。」她笑著說：「我們在彼此身邊能放心做自己，我隨時能逗堤摩西笑，他也一樣，因為我們很了解彼此。」而比任何人都熟悉羅南的堤摩西則說：「瑟夏是我曾共事過的人當中最喜歡的人之一，她是如此具有才華及感染力，光是站在她身邊就能感受得到。」

金球影后瑟夏羅南認證「甜茶」堤摩西夏勒梅為靈魂伴侶。（索尼影業提供）

奧斯卡三屆得主梅莉史翠普的加入，除對本片是絕對的強心針外，更是對葛莉塔潔薇與年輕一輩卡司的十足認可。本次在戲中擔任馬區家族中年紀稍長卻又有些自以為是的姑姑，在先前所釋出的預告與片段中，這位多金長輩一出場就是氣勢十足，隨便開口飆出的金句都讓人啞口無言；例如她對著抱持不婚主義的喬（瑟夏羅南 飾）傲驕的說：「我不用結婚，因為我很有錢！」而看著姪女瑪格（艾瑪華森 飾）嫁給平凡教師時，她也直接在婚禮上放話說道：「我希望妳此刻能能盡情享受，因為妳很快會發現婚姻很辛苦！」

傳奇梅姨霸氣力挺女力新經典，場外嘴饞賣萌與新生代打成一片。（索尼影業提供）

雖然在戲中刀子口豆腐心，但現實生活中即將邁入70歲的梅姨卻還是同樣保持著童貞！除先前被甜茶於個人社群平台上傳劇組於巴黎拍攝吃漢堡的場外照，引起了網友們極大的討論外，在今日所釋出的幕後製作花絮中，更可看到坐在馬車上等戲的梅姨，竟在拍戲空檔一臉嘴饞的問著甜茶：「你剛剛吃了薯條嗎？」身為後輩的夏勒梅馬上回答道：「沒有，但我也聞到了…」話都還沒說完便見梅莉史翠普禁不住誘惑的說道：「那可以也給我來點嗎？」戲裡戲外都將以全新面貌與影迷見面的傳奇影后，更讓人期待她即將如何為這部新世代的女力代表作，增添更多不一樣的新色彩。《她們》將在22日全台上映。

(中時 )