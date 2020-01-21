大陸武漢爆發新型冠狀病毒疫情持續擴大，武漢市健委證實已有219例確診，當地4名病例死亡，而台灣在21日晚間出現首例確診，甚至蔓延到了韓國、泰國等地。不過偶像男團R1SE成員任豪，近日卻拿肺炎疫情開玩笑，輕浮的態度引起網友一陣撻伐。

任豪貼出一張大賣場照片，並寫下「愛情都輪不到我！還想要肺炎輪到我？切～今天我是抗病衛士。」此舉引來眾網友不滿，認為任豪在這個時間點開玩笑，相當不恰當，由於過去R1SE受訪時曾自嘲他們的知名度很「糊」，因此網友也借題發揮，直指任豪的這個行為真是「糊作非為」。

任豪發現事態不妙，已立刻將該文章刪除。（圖／翻攝自微博）

看到任豪遭網友砲轟，粉絲護主心切下，立刻跳出來替他解釋，「任豪只是在說自己單身，並沒有輕忽肺炎疫情的意思，並表示他出入公開場合都會戴口罩，希望大家不要誤會」。事後，任豪也察覺到自己失言，已迅速將該篇文章刪除，盼能平息眾怒。

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(中時電子報)