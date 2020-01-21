伊朗半官方學生通訊社（ISNA）報導，伊朗國會議員汗澤（Ahmad Hamzeh）宣布，「凡殺死川普者」將發給獎金300萬美元（約新台幣9000萬元）。

ISNA指出，汗澤告訴國會同僚：「代表克爾曼省（Kerman）人民，我們將會頒發現金300萬美元給任何殺死川普者。」

汗澤並未詳細說明，這是否為伊朗宗教領袖威脅美國總統川普的決策。

克爾曼省是蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的家鄉。這位克爾曼省的子弟曾擔任伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官，3日在伊拉克國際機場被美國無人機擊斃。

此外，汗澤更語出驚人說，若伊朗擁有核武就能免於受威脅，德黑蘭應打造配備「非傳統」彈頭的長程飛彈。

ISNA引述汗澤表示：「倘若今日我們擁有核武，我們就能免於受威脅…我們應該把生產能攜帶非傳統彈頭的長程飛彈列入我們的計畫。」

西方國家長久以來指控伊朗意圖研發核武，但統治伊朗的宗教領袖矢口否認，堅稱伊朗的核子計畫純粹是和平用途。

(中央社)