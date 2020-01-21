美國聯邦眾議院日前以「濫用總統職權」和「妨礙國會調查」2項罪名彈劾總統川普，16日將彈劾案送交聯邦參議院，給川普的正式傳票也已送至白宮。白宮18日就彈劾案作出回覆，上週末川普的律師團與眾院代表亦以向參議院提交審理摘要。今日參院將接手審理彈劾案。據中央社報導，根據過往的總統彈劾案程序，參院後續可能的審理程序如下。

參院的審理工作將由美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持，正式審議前，參院將於今天下午1時（台灣時間22日凌晨2時）開始制定審理規則，包括應花多少時間聆聽眾議院檢控代表和被告方面的論證；應安排多少時間給參議員提出、但由羅伯茲宣讀的提問；是否要傳喚證人或尋求其他證據等。

參院多數黨共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）20日晚間提議，應讓兩造各自在2天內有24小時做開場論證。預料民主黨人將努力把傳喚證人和索取文件納入程序，並可能強迫參院進行閉門辯論。

麥康納表示，在進行論證和提問之前，他不會考慮傳喚證人的問題。而共和黨在參院以53比47席占多數，因此預計麥康納將可占上風。

至於聽審問題，麥康奈已表示，他草擬的審理規則與1999年前總統柯林頓的彈劾審理案「非常、非常相似」。當年參議院共花了5周審理柯林頓彈劾案，柯林頓本人並未現身。預料川普也不會親自出席，他17日已指定9名律師組成的團隊為自己辯護。

柯林頓案開場時，被告方面先是1條1條正式否認彈劾條文，接著由眾院代表率先提出己方論證，雙方各自進行3天。參議員之後再透過首席大法官，向檢控代表和被告方面提出超過150個問題。

白宮已表示，預料兩週內川普的彈劾審理就會結束。

最後，不管是要省略傳喚證人，或是要延長審理時間來蒐證，一旦證人問題獲得解決，彈劾案將進入最終判決階段。若要認定總統有罪並讓他下台，必須有2/3的參議員同意才行。目前共和黨在參議院占多數，且他們看似都堅定支持川普，川普幾乎已確定最後會被宣判無罪。

(中時 )