鑒於日本國內出現首例新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染病例，以及中國大陸等地的疫情蔓延，日本政府加緊強化對策，力爭在機場等處切實發現患者，同時完善國內的檢查體系，並致力於向出國人員發布訊息。

日本政府21日上午召開了相關的閣僚會議，決定了疫情的應對措施。首相安倍晉三在會議上表示：「中國的新增病例仍在繼續增加，需要進一步提高警惕。要採取萬無一失的措施，做好疫情相關情況的訊息收集等工作。」

據NHK網站報導，日本政府敲定的應對措施包括：嚴格落實口岸防範措施，對於來自感染風險較高的地區的入境者和回國人員，要在檢疫所確認健康狀況等；在醫療機構診?發現的疑似病例，需要由國立感染症研究所進行進一步檢查，這一流程要切實執行，同時全面掌握病患密切接觸者的情況；與各國及相關機構密切合作，對相關國家的疫情、世界衛生組織以及各國應對情況等，將竭盡全力做好訊息收集工作；及時並準確地向國民提供訊息，讓民眾放心、確保民眾安全。

相關閣僚會議後，日本厚生勞動大臣加藤勝信透露，將要求從武漢搭乘飛機來日的旅客另行填寫一份健康問詢答卷，以掌握旅客健康狀況；除來自武漢的航班外，還將在來自上海的航班內廣播通知有發熱等症狀的旅客主動申報。

另據共同社報導，厚生勞動省邊境口岸對策的核心是，在全國機場及海港檢疫所內的溫度記錄儀。該儀器在人通過時把體溫可視化，找出發燒的人。不過，本月在日本發現的患者曾一度發燒，但服用退燒藥後通過了海關。

這種情況只能依靠自我申報。政府計劃向來自出現患者的武漢及上海的入境遊客分發卡片，呼籲報告身體和服藥情況。對於來自武漢的人，要求入境前填寫有無症狀和日本國內聯繫方式的詢問卡。

此外將加緊完善檢查體系。除一直負責檢查的國立感染症研究所外，計劃使承包對醫院收集的樣本進行檢查的各地衛生檢查所也能夠實施。

日本國土交通省要求各航空公司及旅行社提供訊息，觀光廳呼籲參加旅行團的遊客等配合回國時的檢疫。外務省將通過郵件等向在國外的日本人及出國人員發布各國的發病訊息。

此外政府還將研究與參加東京奧運會和帕奧會的選手及觀眾共享訊息的方式。

受新型冠狀病毒疫情的影響，武漢的友好城市日本大分市決定將原定於下月舉行的友好城市締結40周年紀念活動延期，延期至何時目前尚未決定。

(中時 )