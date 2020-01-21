中美貿易戰拖累，企業募資動作也趨保守。金管會證期局副局長張振山21日公布108年公開發行公司籌資情形，受國際政經因素影響，企業募資保守，公募金額僅5,737.67億元，較107年衰退9.09％，創下近三年新低，在件數方面也是衰退，108年僅280件、較107年的292件衰退了4.11％。

張振山表示，去年度公募籌資案件及金額衰退的原因，主要是受美中貿易戰等國際政經因素影響，企業募資較保守，再加上107年度有金融機構等大型募資案件較多所致。

據證期局統計，近三年以107年的募資情況最好，公募金額達6,311.11億元創下史上新高紀錄，其次為106年的5,911.36億元，而去年則下降到5,737.67億元，不過，張振山指出，近五年還有金額更低的，發生在105年，只有4,191億元。

若以公募的國內外募集資金比重來看，張振山表示，108年度公發公司辦理國內募集金額占總募集金額的98.90％，海外募集金額占總募集金額的1.10％，顯示企業仍以國內募集資金為主。

至於私募方面，張振山表示，在108年度公開發行公司辦理私募案件共112件，金額為1,690.73億元（占公私募合計金額之比重為22.76％），較107年度95件，金額1,179.53億元，件數及金額均增加，主要是108年度金融保險業私募金額較為龐大所致。

張振山分析，108年度公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債之資金用途以償還債款及擴充廠房設備為大宗，占比分別為54.13％、17.06％。值得注意的是，「償還債款」金額達3,088.83億元、占比逾五成創史上新高。

(工商 )