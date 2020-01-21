為了幫助基督教救助協會50個偏鄉1919陪讀班的孩子，賈靜雯與「賈以食日」團隊及「佐室SAUCE LAB」在21日至23日送出100套年菜，讓家中無年夜飯的孩子也能開心過節，品嘗幸福滋味。

賈靜雯表示，以前過年都是媽媽處理年菜，他們只要負責吃，自從有了孩子們，為了傳承母親的這份愛而開始下廚。她說：「我現在也從菜鳥變成大廚，過年就換我表現給大家看了！像是辣椒鑲肉、蟹黃豆腐、紅燒蝦段、塔香茄子等，都是過年時我必做的拿手好菜。」她表示年菜中，咘咘和波妞最愛紅豆紫米小湯圓甜品。

「佐室年菜」算是賈靜雯與老公修杰楷「愛的結晶」，夫妻親手設計菜色並嚴格把關口味。賈靜雯說：「我最愛的是砂鍋魚頭！在我的印象中，小時候家裡圍爐必定會有一道是鍋類，看著它熱呼呼地冒著白煙，整個人都溫暖起來，對我而言這也代表家人團聚在一起，所以這次年菜組合其中一道就是砂鍋魚頭，想要把這藏在心中的回憶與愛，跟偏鄉的孩子們與陪讀班老師分享。」

賈靜雯平常工作到處飛也忙碌，所以過年都會選擇待在台灣陪伴家人。從初一開始到初四，輪流前往彼此家中聚會，麻將更是兩家人過年不可少的重要餘興節目，與家人一邊打牌，一邊吃著各自的拿手好菜，小朋友圍繞身邊，賈靜雯坦言：「全家鬧哄哄的，這才是過年呀！」

(中時 )