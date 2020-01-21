2020大選落幕，韓國瑜大輸蔡英文達265萬票，藍綠政治人物落井下石多，雪中送炭者寥寥可數。不過，有「扶龍王」稱號的台北市議員王世堅不變豪情、爽朗，對韓國瑜目前面臨「罷韓」考驗，王世堅提醒韓國瑜現在只有一個選擇，就是臥薪嘗膽！

資深媒體人趙少康先在網路節目上，呼籲韓國瑜要做到兩件事。「千萬不能睡懶覺，千萬不能遲到，要很認真、好好的做好你高雄的市長，把過去幾個月的問題都彌補過來，要以贖罪的心情。」

王世堅則表示，韓國瑜現在只有一個選擇，就是臥薪嘗膽，不要再想可以住在市長官邸、不要再想晚上可以幾點睡，可以直接搬回市長辦公室，在那邊睡覺，這樣就不會有遲到上班的問題，也省去交通舟車勞頓！

網友回應王世堅的臉書貼文，有的再酸韓國瑜：「可能會在市長辦公室發現、高粱跟啤酒」、「市長室改成招待所即可」、「這樣幾點出門上班就沒人知道了」，但也有鼓勵：「堅哥眞的是愛之深責之切耶」、「先知就是先知」、「韓總說他以前都睡北農，現在睡市長室ok的！」。

(中時電子報)