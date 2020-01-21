泰國、日本和南韓出現新型冠狀病毒肺炎確診病例之後，澳洲也發現首起疑似病例，菲律賓又新增一起疑似病例，迄今共4起。日本、澳洲、新加坡、加拿大等國家都加強檢疫措施，以避免疫情擴散。

菲律賓衛生部宣布，他們正在對一名5歲兒童進行檢查，這名兒童從武漢抵達菲律賓後，出現發燒和咳嗽的現象。目前，菲國共出現4起疑似病例。此前，菲國阿克蘭省衛生部門稱該省出現3起疑似病例，均是飛往長灘島的大陸遊客，但經檢驗呈陰性反應。

澳洲廣播公司報導，一名男子從大陸武漢返回澳洲，他從雪梨入境後出現類似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）症狀，目前正在東北部城市布里斯本居家隔離，是澳洲首起疑似病例。衛生當局仍在等待檢驗結果。

澳洲衛生官員墨菲表示，檢疫人員將自23日起，對每周從武漢飛抵雪梨的3個航班乘客進行篩檢，以防新型冠狀病毒感染擴散。

澳洲當局將發給旅客一本手冊，並要求旅客若發燒或懷疑感染應主動告知。但墨菲強調，這些措施只能提供有限的防護，但「無法徹底避免疾病傳入國內」。

南韓前天確診首例新型冠狀病毒肺炎病例，韓聯社報導，這名確診的中國籍患者目前狀態良好，病情已好轉，沒有肺炎症狀。

這名患者是居住在武漢的35歲中國籍女性，19日抵達仁川國際機場後被發現有高燒等症狀而轉入指定醫療機構接受隔離治療。南韓衛生部門不排除新型冠狀病毒肺炎人傳人的可能性，正在全力展開疫情防控工作。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國研究機構正努力研發針對武漢新型肺炎病毒的疫苗。美國國家衛生研究院（NIH）轄下的國立過敏與傳染病研究院主任佛契表示，開始進行行研發疫苗的初步步驟，可能要好幾個月才會展開第一階段臨床試驗，一年多之後才能取得疫苗。

(中時 )