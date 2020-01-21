前年8月，知名飯店比價網站Trivago遭澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）提告，指其廣告誤導用戶。澳洲聯邦法院20日裁定，該公司確實違反消費者法，將擇日判罰。ACCC表示歡迎判決結果，並稱之後還會向其他同類網站提出訴訟，以保障消費者權益。

ACCC主席西姆斯（Rod Sims）表示，Trivago以飯店願意支付的佣金多寡，來決定它們在網站上的排名，又拿普通房間價格與豪華套房比較，刻意誤導用戶，讓他們轉訂願向Trivago支付更多佣金的飯店。

此外，西姆斯還指，Trivago在網站的搜尋結果顯示畫面上以「大降價」字眼或不同顏色顯示房間價格，讓用戶誤以為某個數字就是最低價格。實際上用戶仍可在網頁上「更多房價」的欄位內找到價格更低的房間。

聯邦法院法官莫辛斯基（Mark Moshinsky）裁定，Trivago的做法涉及誤導及欺騙，違反消費者法。

西姆斯回應，希望本次判決對其他同類型的比價網站起到警戒作用。Trivago通訊部門主管則稱，會仔細了解判決內容，並會參考比價網站在澳洲應該如何顯示搜尋結果的法院指導方針。

(中時 )