涉嫌向國內9家銀行詐貸386億元逃亡美國的潤寅集團負責人楊文虎，被美國移民及海關執法局（ICE）在美國洛杉磯逮捕後，21日押解返台，解送台北地檢署歸案。檢察官訊後，以楊文虎有逃亡事實，且有共犯在逃，有串證之虞，晚間諭知楊文虎聲請羈押禁見。

檢調指出，楊文虎及王音之夫婦為潤寅公司代表人及實際負責人，自2011年1月至去年5月，2人以不實應收帳款，向星展銀行等9家金融機構詐貸360億餘元，銀行損失84億多元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法。但2人卻早於去年6月1日潛逃出境，北檢同年8月21日發布通緝。

調查局首先掌握楊氏夫婦於去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，再蒐獲夫婦2人潛往洛杉磯兒子住處，隨即與美國移民及海關執法局等執法機關合作，多方協調研究逮捕遣返作為，終由ICE於去年12月12日順利在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。

台北地檢署(陳志賢攝)

調查局指出，楊文虎以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，無申請庇護資格，遭美方驅逐出境，定於美西時間1月20日由ICE指派2名押解官執行遣返作業，預定21日下午抵達桃園國際機場。

另王音之因持B2觀光簽證，仍需於1月23日進行移民聽證會，調查局仍持續與美方協調，期儘早將之緝返歸案。

(中時 )