高達15公尺的水舞展演，與七彩「浪漫情人橋」相互輝映，為遊客帶來一場驚艷、絢麗的視覺饗宴。（南投縣政府提供／張晉銘南投傳真）

南投燈會已於18日正式點燈，規模比往年盛大，除了璀璨光毯和互動燈區外，周邊還有多項精彩活動 ，成為民眾過年走春的指標性景點與活動，其中「音樂幻彩水舞秀」是燈會一大亮點，是其他燈會少見的特色元素，吸引許多遊客駐足，滿足視覺與聽覺的雙重享受。

南投縣政府指出，今年的音樂幻彩水舞以「光耀久久」為設計概念，在水面上搭起9座弧型結構，展現南投九九峰的氣勢，搭配高達15公尺的水舞展演，與七彩「浪漫情人橋」相互輝映，為遊客帶來一場驚艷、絢麗的視覺饗宴，堪稱南投燈會最動人的美景之一。水舞表演每日共有11場，從16：45開始，每隔30分鐘一場，表演時間5分鐘。

除此之外，縣府也預告在大年初一和元宵等兩日，加演「無人機高空煙火秀」，除提升水舞表演的震撼感，更呈現陸海空的不同層次。

縣長林明溱表示，南投燈會的活動內容不斷創新，表演內容也豐富多元，一年比一年精彩，這次特別將水舞秀升級成高達15米高的音樂幻彩水舞，讓民眾看了十分震撼。接下來還有無人機煙火秀，歡迎民眾春節期間到南投遊玩，白天逛景點、晚上賞花燈。

(中時 )