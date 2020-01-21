中央流行疫情指揮中心今天晚間證實，有1名台灣女性自中國大陸武漢返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，這是中國大陸武漢肺炎疫情擴散以來，第一起移入台灣的病例。對此，高雄市長韓國瑜立即在臉書呼籲市民朋友提高防疫相關作為。

韓國瑜指出，中國大陸出現嚴重特殊傳染性肺炎疫情，呼籲市民朋友若需前往中國大陸，請盡可能戴上口罩、用肥皂勤洗手、避免接觸野生動物及禽鳥、少去傳統市場及醫院。返國14日內若有發燒、呼吸道症狀時，撥打1922或衛生局防疫專線(07)723-0250，並依指示配戴口罩，衛生機關將協助安排至指定隔離醫院就醫診療。

據疾管署指出，台灣女性個案是在中國大陸武漢工作，20日由武漢搭機入境，因有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，由機場檢疫人員安排後送就醫，今日檢驗確認為新型冠狀病毒陽性，持續安排在負壓隔離病房治療中。這名女性患者目前有兩側肺炎，但狀況穩定，已經退燒。

(中時電子報)