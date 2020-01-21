因應武漢肺炎，國內兩大國籍航空均表示，備有口罩，供機組人員及旅客索取，也會在機上廣播宣導，並加強清潔與消毒。

華航表示，為加強防範和保護機組員，飛武漢航班的客艙組員執勤時，可自主配戴口罩、回收餐點時可戴手套，自即日起飛大陸及香港地區的航班，另備有額外口罩，供執勤機組人員及有需要的旅客索取；機上播放衛教宣導訊息，加強旅客警覺；所有自大陸及港澳地區入境的航班，機上均發給每位旅客疾管署製作的問卷及衛教單張，以做更全面性篩檢，另針對武漢班機卸回機上毛毯，增加其曝曬時間，並提高消毒。

長榮表示，平常訂有嚴謹的防疫措施，所有航班均備有N95及一般醫療型口罩，因應目前疫情，飛大陸及港澳地區的航班有增加口罩數量，旅客可視其需求向空服員索取。如果航程中旅客有發燒等異狀，也會儘量調整座位至較空曠或獨立的區域；所有航班執勤後均會徹底清潔，若搭載過疑似有傳染病疑慮之航班，另會加強航機的清潔與消毒，降低傳染風險。

(中時 )