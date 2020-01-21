遠航停飛、欠薪 傳張綱維明開記者會 22:062020/01/21 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠航董事長張綱維。（中時資料照 趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠航停飛至今已40天，12月薪水也發不出來，恐欠薪欠過年。交通部長林佳龍日前對董事長張綱維說重話，如果連員工都不能善待，相信公司治理不會好，也會影響交通部的認定。今日傳出遠航明日將開記者會。對此，遠航表示，董事長張綱維確實有要求找記者會場地，不清楚他要講什麼，時間也未定，有可能是明天。 (中時 ) #遠航 #記者會 #張綱維 #董事長 #公司治理 也許您會感興趣 推薦閱讀 為升電裝董事長 尤山泉接彰化縣工業會理事長 02:252020/01/17 投資理財 遠航欠薪還想拖 林佳龍批：公司治理不會好 11:522020/01/17 生活 南仁湖董事會 推選鍾嘉村擔任董事長 12:312020/01/17 財經 今年起董事會評鑑等公司治理新措施上路 16:432020/01/17 財經 牧德董事長汪光夏：員工第一 就是股東第一 04:092020/01/19 財經要聞 藍委批：執政黨國營事業董事長全面老化 14:192020/01/19 政治 智財管理 加值公司治理 04:102020/01/20 證券．權證 迎向公司治理新未來 晶睿新總座廖禎祺上任 18:502020/01/20 財經 工業局力推 智財管理提升公司治理 04:102020/01/21 企業經營 獨家》遠航案重大突破 明日投資人將與張綱維一起現身記者會 18:202020/01/21 財經 生活熱門新聞 一張圖看懂春節三階段變天 這天是分水嶺 - 生活 有騷動！唐綺陽揭2星座財運驚人 - 生活 除夕地基主怎麼拜？命理師曝最佳開運時間 - 生活 命理師揭過年7大禁忌 做了這件事恐破財 - 生活 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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