遠航停飛至今已40天，12月薪水也發不出來，恐欠薪欠過年。交通部長林佳龍日前對董事長張綱維說重話，如果連員工都不能善待，相信公司治理不會好，也會影響交通部的認定。今日傳出遠航明日將開記者會。對此，遠航表示，董事長張綱維確實有要求找記者會場地，不清楚他要講什麼，時間也未定，有可能是明天。

(中時 )