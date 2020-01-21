統一獅隊新任首席教練高志綱今（21）日出席中華職棒球員卡上市記者會，上周四（16日）他剛入選「6搶1東奧最終資格賽」中華隊投捕教練。高志綱表示，當年他一棒擊沉韓國隊，助中華隊打進雅典奧運，如今更希望英雄出少年，有年輕世代跳出來建功。

談到接下中華隊教練一事，高志綱說，他對國家隊有一份特殊情感，接到邀請電話時真的嚇了一跳！沒想到轉教練才2年，這麼快就能幫助國家隊參加重要賽事；他非常樂意接受，並且毫不猶豫，只是單純的想為中華隊盡一點力量。

高志綱曾在2003年札幌亞錦賽對韓國隊之戰，於延長賽第10局下擊出再見安打，幫助中華隊以5比4險勝，並且拿下隔年參加2004雅典奧運的門票。當年他是隊上的小老弟，因此他以自己為例，期許這次6搶1最終資格賽亦有年輕球員挺身而出立大功。

至於進入中華隊後的工作重點是什麼？高志綱認為，主要應該是協助捕手調整，包括戰術溝通、應付打者等，但一切都要等到開始集訓時才會更明朗。

(中時 )