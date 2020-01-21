武漢肺炎疫情持續擴大，中國數省相繼發現多起病例，鄰近國家包括日本、泰國、韓國、台灣也出現確診病例。而日前北京大學第一醫院醫師王廣發曾在中國大陸官媒宣稱武漢肺炎的疫情處於控制狀態，沒想到他自己也感染了武漢肺炎。

1月11日，大陸官媒新華網曾專訪北大醫院呼吸內科主任王廣發並發出新聞稿，當時王廣發表示，「目前病人的病情和整體疫情處於可控制狀態，大部分患者病情屬於輕到中度。確診的病例中，重症所占比與普通肺炎差別不大。經治療已有患者出院，其他患者仍治療中」，沒想到才過了10天，王廣發自己就感染上了武漢肺炎。

（圖／翻攝微博）

而21日晚間疾管署證實，一名從武漢返台的55歲女台商，主動向機場告知有發燒症狀，經檢查確診為武漢肺炎，這名女台商去年12月就待在武漢地區，沒去過華南市場，沒有接觸到禽鳥，因對當地醫療沒信心，發病第九天就搭機飛到桃園機場，這名個案有遵照指示，全程配戴口罩。

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(中時電子報)