武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部下午召開新聞發佈會時表示，原先政策是冠狀病毒肺炎確診病人的醫療費用由政府支付，現在為打好防疫戰，新出台的規定是所有發熱門診留院觀察病人，其門診費用也由政府買單。因此在這次防疫作戰中，所有門診與住院患者全部不用繳費。

《人民日報》報導說，網路上有關於疑似病例難住院治療的說法，武漢市衛健委副主任彭厚鵬在新聞發布會中指出，「目前武漢市的情況特殊，流感高發和新型冠狀病毒感染高發並存，給醫院收治病人帶來了很大困難。」

彭厚鵬表示，武漢醫療資源豐富，目前正按照聯合制訂的治療方案，集中患者、資源、專家、收治。「此前的政策是凡是確診的病人，除醫保報銷外，醫療費全由政府兜底」，彭厚鵬進一步解釋，現在為了打好防疫戰，武漢市祭出「凡是在各發熱門診留觀的病人，門診費也均由政府埋單。這樣無論是門診還是住院基本上實現了患者零繳費。」

(中時電子報)