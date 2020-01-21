「老不羞」連小孫女也不放過！北部地區一名讀國中少女，到媽媽的婆家借宿一晚，竟被色狼阿公半夜猥褻摸乳及摳下體，少女忍辱沒有說出去，翌日媽媽要她在去外公家時，少女打死不去，甚至歇斯底里哭泣，母親問明實情，決定「大義滅親」提告自己父親玷污了她女兒。

不過這名色狼外公在庭訊完全否認有猥褻外孫女。他辯稱，是外孫女說自己不敢單獨睡，所以才會「哄」她入睡，外孫女睡著時衣服掀開，他怕會著涼，所以伸手幫她拉衣服，至於被控觸摸外孫女下體，他解釋是因為少女睡著時，手壓到他，才將她手放回去，不小心「碰觸」的大腿內側。

而被害少女在檢警調查時，指證歷歷，甚至再度精神崩潰，由檢察官請來身心醫生安撫下，才完成偵訊，少女說外公趁她熟睡之際，隔著衣褲伸手搓揉她胸部及下體，驚醒後隱忍沒有告訴媽媽。

隔天媽媽又要她到外公家，少女很害怕又遭到外公伸魔掌，所以才會精神奔潰大哭，「寧願讓媽媽打死，也不願去外公家睡覺」。檢察官庭訊後，認為外公說詞都是在為自己圓謊，不予採信，全案依利用權勢猥褻罪嫌提起公訴。

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(中時電子報)