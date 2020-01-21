教育局長高安邦致贈感謝狀給全家超商。(蔡依珍攝)

學校營養師也特別精挑細選超商食品，組合出兼具健康和營養的15種套餐。(蔡依珍攝)

全年不打烊！桃園市教育局和學校附近的204家超商、店家合作，讓3112位弱勢學童持餐券免費領愛心午餐，放寒假也不斷炊，學校營養師也特別精挑細選超商食品，組合出兼具健康和營養的15種套餐，讓弱勢童有更多樣化的選擇。

為落實照顧經濟弱勢學童，寒假期間讓學童持餐券或以簽名方式，到學校合作的商家領取餐點，有過嶺國中等28校與鄰近小吃店、快炒店、便當店等愛心商家合作，桃園高中等144校則與OK、7-11、全家、萊爾富等便利商店配合，復興區等部分偏遠學校，則準備米、麵條、罐頭等物資讓學童帶回去烹煮。

桃園成功國小和全家便利商店桃園東埔店連續合作8年，由教育局補助弱勢童寒假期間的愛心午餐每日50元，店家在學校營養師指導下，避開麵包類、火腿香腸等加工食品、以及含糖飲料，精選15種組合餐，有生煎包配米漿、牛肉飯捲配多多、什錦炒炊粉等，讓學子「投其所好」選擇愛吃又能兼顧飽足和健康的套餐，且愛心餐價值都達65至70元，要讓學子開心用餐。

全家北二區營業部課長陳尚德說，搭配好的餐點可避免學童只選擇含糖飲料或餅乾糖果，部分分店也透過跟學校營養師合作，設計專屬菜單，嘉惠如素食者、不吃牛等學子，他也提到店員若發現孩子未正常取餐，會通知師長關心，透過守望相助，盡微薄的社會責任。

體育保健科長鄭卉玶說，每位學生每日午餐費補助50元，許多愛心店家都提供超過50元價值的餐點，甚至有店家提前貼心多準備控肉、雞湯等年菜，讓學生帶回家和家人圍爐吃團圓飯，非常有愛心。

鄭卉玶也提到，桃園已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，呼籲請大家發揮愛心，讓弱勢學童在寒假期間也能感受溫情關懷，捐款帳戶如下：台灣銀行桃園分行，帳號「026-038-00001-1」，捐款戶名為「桃園市市庫存款戶」，匯款時，請註明「午餐捐款專戶」字樣即可。

(中時 )