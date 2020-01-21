大陸武漢爆發新型冠狀病毒疫情持續擴大，武漢市健委證實已有219例確診，當地出現4名病例死亡。近日有段武漢醫院隔離病房內的影像流出，畫面中可見醫護人員身穿防護衣戒備，絲毫不敢大意，不過錄影的男子卻覺得院方太小題大作，甚至還邊拍邊喊：「沒有什麼大不了的」。

《自由亞洲電台》（RFA）20日在YouTube上傳一段影片，有病人首次偷拍到武漢一所醫院內的情況，所有醫護人員全都換上防護衣，才敢進入隔離病房照顧病人，拍攝影片的男子疑似也是感染者，但他卻認為院方太過緊張，還說：「情況就是這個情況，沒有什麼大不了的」，完全不瞭解事態的嚴重性。

這段影片也被轉貼到PTT引起一陣議論，許多網友紛紛留言表示，「他們的確都不當回事才傳得快」、「無知是最可怕的保護傘」、「非洲豬瘟：你們當初也是這麼說我的」、「中國人就是不要發生在自己和親人身上，他們就覺得沒事啊，死多少人都沒事」。

(中時電子報)