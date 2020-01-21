桃園市三大青創聚落榮獲衛福部「健康城市創新成果獎─健康特色獎」，青年局長顏蔚慈21日獻獎給桃園市長鄭文燦。（蔡依珍攝）

桃園市三大青創聚落榮獲衛福部「健康城市創新成果獎─健康特色獎」，是市府唯一獲獎的局處，其中「G10 GO!市集」初二到初五不停歇，青年局邀民眾春節來吃喝玩樂，走春拍照留念。

桃園市長鄭文燦說，桃園是六都最年輕的城市，2015年成立青年事務局，陸續完成三大創新青藝聚落，「興光堡壘」有樂團彩排室、戶外展演空間等，免費供學生社團才藝借用，打造桃園學子展現社團能量的新場域，累積入館人次已逾1.4萬人。位於永安漁港的「青年體驗學習園區」，是北台灣最多高低空體驗設施的挑戰園區，已有超過1.8萬人次體驗，適合各級學校、企業社團培養團隊合作。

「G10!GO青年貨櫃市集」由28個大型彩繪貨櫃組成，是青年遊樂、親子休憩及美食文創展售的市集，青年局長顏蔚慈預告，初二到初五13點到21點開放營業，除了有手作、美食等多元攤位等大家來挖寶，還會有街頭藝人同歡，提前為2月底強勢回歸的G10貨櫃市集暖身。

鄭文燦說，三大青創聚落在衛福部主辦的「台灣健康城市暨高齡友善城市（社區）獎」中，從345件作品脫穎而出獲獎，期勉青年局繼續提供年輕人更優質的服務和場域。

桃園3大青創聚落夯到獲獎。（蔡依珍攝）

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