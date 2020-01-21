國民黨即將展開黨主席補選在即，組發會前主委、中評委張雅屏晚間在臉書貼出「中國國民黨主席補選參選宣言」，他自我調侃自己曾被褫奪公權5年，以此保證5年內沒有個人政治規劃，未來一年以「兩個決心」打造權能區分的黨，同時改造也要伴隨「三個必須」。

張雅屏向黨內同志喊話，找戰犯、改名、反統一、自曝其短不會使國民黨再起！這個時候，只有改造黨的結構，讓中常委由黨員直選，辦理重登記使黨費沒有豁免。才可以再造國民黨，繼續向前行！

張雅屏說，未來黨的生存發展是準備贏得下次選舉，民主自由均富的核心價值沒有問題，統合兩岸差異走向統一的路線更不是問題，因為這就是中國國民黨！面對當前亂境，我並無他想，一心為黨！

張雅屏指出，政治人物常被批評「政客看下一次的選舉」，他沒有這個想法，也不能有這種想法，因為過去「為黨輔選因案被褫奪公權五年的前副秘書長，不能也不行任公職，絕對全心為了未來的同黨同志」。

他保證，法院也認證，五年內沒有個人政治規劃，在未來的一年以「兩個決心」打造權能區分的黨。其具體的工作目標就是全力做好黨務改造工作，清除後任主席障礙。

首先，全心協助黨渡過目前的亂象。我們要有面對搗亂，解決搗亂，超越搗亂者的勇氣。從黨的核心價值，黨的中心思想，使國民黨的制度規範穩定不因人設事，成為可取得社會信任的政黨。

其次，一心改革創立公平的制度規範，讓所有人在公平的平台，不分年齡只看能力一較高下。他相信回歸公平制度，中國國民黨才能再起，也一定能夠讓來自各地有心的黨員在公平的平台上發光發熱。

他說，若擔任黨主席，關於黨的改造有「三個必須」，以國民黨贏得之後的每一次選舉為最高原則：

一、 國民黨的改造必須與黨的核心價值、民意走向契合。

（1）未來在黨章廢除中央委員，落實黨的扁平化，中常委除法定比例的保障名額其餘，全部由黨員單一投票直選產生。至於法定比例，視中央執政與在野不同採換軌規範。

（2）成立智庫與黨籍行政首長的例行會議，針對目前與未來的議題進行議題設定的工作，主導社會關注議題，主席需親自出席參與。

（3）邀請社會各領域專家踴躍參與國民黨黨內事務，未來不分區立委名單的提名就從積極參與國民黨的各領域專家選出。

二、 黨的改造必須具體落實公平開放。

（1） 保證未來具有民意的黨員幹部，都能公平參與中常委的選舉，經由黨員單一投票直選直選，進入黨的決策核心，使得組織社群化，確保黨員有權。

（2） 聘用專業職能的一級黨務幹部，依專業選任，不分年紀，使宣傳專業化，確保黨務有能。

（3） 未來黨的提名代表比例，以各縣市為單位，提名候選人不得違反內政部人口年齡分布，只能較現存人口結構年輕。

三、 國民黨的改革必須認清黨產絕非政黨強大的必要條件，讓黨產怎麼來就怎麼去，是中國國民黨自對岸帶來的一分也不能少的用在黨員服務上。

張雅屏認為，融合原有的核心價值及清楚認知國內最新民意，尤其在兩岸關係上面，過去的主張不會過時，因為價值沒有過時的問題，改變的只有人民偏好，因此重申黨的核心價值，調整論述以贏得人民偏好，打造公平的黨內結構才是國民黨再起的機會。

最後他重申，不要再尋找「戰犯」。戰犯是國民黨過去因人設事的結果，只要重新回歸黨的核心價值，讓黨的決策平台的產生更公平，國民黨自然會再起。

黨員們，不必灰心，下一次選舉我們再贏回來，靠的是核心價值、公平的環境和國民黨人的努力。

(中時 )