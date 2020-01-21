陳揮文談苦苓。(影片自21:59開始)

知名作家苦苓日前發文表示因韓市府舉債近400億，算起來若罷韓成功，反而可省1200億元，一篇文章引發高雄市政府不滿，呼籲苦苓道歉，否則一定提告。對此，苦苓在臉書PO出不道歉及不自殺聲明書，強硬回擊高市府提告說，但資深媒體人陳揮文今(21日)就忍不住在廣播節目中狠批苦苓此舉是爛哏。

陳揮文在節目中談及苦苓表示韓國瑜當1年高雄市長就舉債近400億說法，讓他驚呼：「夭壽喔！一年舉債400億，4年不就1600億。」陳揮文表示，韓國瑜去年的確是有舉債，韓去借新貸款還舊貸款，而「借新還舊」是常見的財務操作手法。

「苦苓上基本這訊息是錯的，他後面評論就整個錯了。」不過陳揮文認為重點不在苦苓認不認錯，而是有多少高雄朋友知道其實尹立以前標過很多案子，「很多人不知道，因為我跟你講綠媒不會報這個。」

陳揮文更批評苦苓的不自殺聲明是個PTT爛哏，「用到爛了你還在用，什麼我不會自殺什麼的，有夠爛。苦苓竟然拿來用，顯然這個吼..。」更稱因為要過年了，所以不願罵苦苓。

(中時電子報)