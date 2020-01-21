交通部觀光局統計，2019年1月至11月台灣旅客出境人次突破1,590萬，較前年同期成長3.41％，來年出國人數可望再創新高，Visa公布「2020年卡友全年度禮遇」，提醒Visa信用卡與Visa金融卡持卡人利用全年度系列優惠，將旅遊、住宿、美食、娛樂、交通與購物優惠一網打盡，提前做好旅遊與消費規劃，嗨玩一整年。

Visa提供熱門旅遊地廣泛的優惠禮遇，包括最受台灣旅客青睞的日本、歐洲及美國等地，也同步祭出海外機票與住宿優惠。

Visa全面考量消費者旅遊的需求，針對旅遊各個環節來打造優惠，特別提供機票與住宿最大旅遊支出的相關禮遇，Visa信用卡與Visa金融卡持卡人可享有紐西蘭航空指定航班購票95折優惠，以及hotels.com全球訂房92折的優惠，而Visa無限卡持卡人更可擁有全球超過5,000間星級飯店連續住四晚其中一晚免費的優質住宿禮遇。

旅遊交通接駁方面，Visa提供信用卡持卡人台北至桃園國際機場、台中至清泉崗國際機場、高雄至小港國際機場的接送禮遇，Visa無限卡與Visa商務御璽卡持卡人可享單趟380元的接送服務，每人每年上限4次，Visa御璽卡卡友過往六個月成功完成一筆海外消費，則可享單趟588元的接送服務，每人每年上限8次；Visa更提供龍騰卡貴賓室、全球機場快速通關、漫遊吧無線分享器等禮遇，讓Visa持卡人盡享尊榮。

Visa同時首次推出高鐵接送服務，過往六個月成功完成一筆海外交易的Visa無限卡持卡人將可享高鐵新竹站、高鐵台中站、高鐵台南站至指定區域接送禮遇只要199元起；至於想自駕趴趴遊的民眾，憑Visa信用卡預約租車可享平日55折優惠。住宿方面Visa提供Visa無限卡持卡人平日3,300元起，入住全台指定五星級飯店禮遇，Visa無限卡、Visa御璽卡及Visa商務御璽卡卡友平日入住全台多家文創與休閒旅店，享2,300元起優惠。

Visa信用卡持卡人將可享有全台7家精選餐廳下午茶優惠，包括台北凱撒大飯店Checkers、新竹國賓大飯店八方燴等，只要550元起，指定卡別同步推出全台6家餐廳午晚餐指定優惠，715元起即可享受台北福容大飯店、台南大億麗緻酒店等飯店美饌。過往六個月成功完成一筆海外交易的Visa商務御璽卡持卡人更獨享平日全台十家餐廳午晚餐二人同行一人免費禮遇，只要750元起。

除了美食回饋，愛看電影的民眾，只要持指定Visa信用卡還能享有兩人同行、每人220元起的購票優惠；另Visa也與網購平台ShopBack延續合作，提供指定Visa卡海外網站購物回饋，首購可享300元獎勵金，每周二更加碼3％現金回饋。

(工商 )