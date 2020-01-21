農曆春節即將到來，台中榮總、台中市榮服處結合社會資源歲末送暖，再度攜手台中福華大飯店推出五星主廚年菜，今（21）日不僅為獨居老榮民送出100份五星主廚年菜，並在烏日成功社區與榮民圍爐吃豐盛團圓飯，祝福榮民有著美好的一年。

台中榮總今年不僅送五星年菜給偏遠弱勢榮民家庭，考量單身獨居榮民每年過年都單獨度過，榮總院長許惠恒、台中市榮服處特別到成功嶺周遭單身、獨居榮民家中和大家用餐，由台中福華大飯店江南春主廚古傳福親自為榮民上菜，讓他們也能吃到美味的熱騰騰年菜，感受到社會的溫暖與關懷並享受熱鬧團圓的年節氣氛，以撫慰思親團聚之情。 台中榮總院長許惠恒表示，秉持「愛心」、「當責」、「品質」與「創新」的經營理念，更以「關懷」弱勢族群的初衷，送愛心關懷弱勢獨居榮民長者，藉此活動拋磚引玉、喚起社會大眾給予溫暖和關懷，讓獨居長者們在歲末寒冬，也能感受到年節的氣氛及社會的溫暖。

台中榮總、台中市榮服處及福華大飯店合作推出個人份量的精緻年菜套餐分送弱勢榮民，已邁入第6年。台中福華大飯店江南春主廚古傳福表示，福華董事長廖國宏以成就助人美事，特別交代菜色的營養與菜量的豐盛，考量除夕應景外，更需注重配合長輩的食用習慣與營養的攝取。

因此，今年融入健康及容易咀嚼的圍爐菜色，推出六道吉祥又應景的年菜，分別為上海燻魚、外婆紅燒肉、玉筋燒烏參、花旗參燉雞湯、懷舊蘿蔔糕，和麻油雞米糕，除了應景外，也較軟嫩，適合年長者食用「低油、低鹽、低糖、高纖」的健康創意年菜，希望榮民們可以吃得開心、健康過好年。

台中榮總社工室主任莊李和表示，每年都會在農曆年前由院長帶領志工夥伴訪視急診及仍在住院的患者，並送上貼心小禮物，今年則是準備吉利的橘子意寓「大吉大利」及紅包，希望病患能夠早日康復。

(工商 )