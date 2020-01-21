為強化公司治理，金管會再出招！金管會21日公告，上市及上櫃公司、金控、銀行、票券公司等，應於每季財務報告揭露其股權比例達5％的股東名稱、持股數額及比例，且自109年第1季財務報告起適用。

金管會證期局指出，為強化公司治理，並協助公司及投資人瞭解公司主要股東結構，暨提升公司股權及財務報告透明度，金管會已研議修正「證券發行人財務報告編製準則」、「證券商財務報告編製準則」及「期貨商財務報告編製準則」條文。

金管會證期局指出，為利「上市（櫃）」公司按季揭露持股達5％以上股東資訊，金管會已洽請集保公司規劃作業流程，由上市（櫃）公司填具申請書於當季底最後一個營業日前向集保公司提出申請（僅需申請乙次），集保公司將按季提供各季度最後一個營業日持股5％以上股東資料，並於每季底後7個營業日內交付。

金管會證期局表示，未來每年會揭露五次包括四個季報、股東會年報，因此集保公司收費也將會提供三折的優惠折扣，據集保公司統計，每次資料提供最少是500元、最高收費為2萬元，一般公司平均是6千元。

銀行局也配合研修「金融控股公司財務報告編製準則」、「公開發行銀行財務報告編製準則」及「公開發行票券金融公司財務報告編製準則」，明定上市（櫃）金融控股公司、銀行、票券金融公司應於每季財務報告揭露其股權比例達5％之股東名稱、持股數額及比例。

金管會表示，為廣納多方意見以期修正方向臻於周延，除將刊登行政院公報外，亦將於金管會網站刊登法規草案之總說明、條文對照表及附表對照表，各界如有任何意見，請於公告翌日起30日內，自金管會「本會主管法規整合查詢系統」網站之「法規草案預告論壇」網頁內陳述意見。

(工商 )