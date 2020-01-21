中美順利於1月15日簽署第一階段貿易協議，中方對美方高達2,000億美元的購買金額，似乎讓未來兩年中美貿易的能見度撥雲見日，受此影響，亞洲領先指標明顯升溫，也讓外資再度於2020年重新返回亞洲股市。統計至1月17日，除東協股市之外，外資對東北亞股市明顯買超，其中又以大陸連續買超15週最為明顯。

此外，外資對台股淨流入1.03億美元，對韓國股市的買超力度也放大到3.90億美元，印度也淨流入13.52億美元。然而，外資對東南亞地區的買超力道依舊偏弱，除了印尼與越南分別淨流入0.56億美元與0.17億美元之外，泰國、菲律賓與馬來西亞還是淨流出，可見中美貿易的烏雲短期消散，對以科技產業為主的東北亞市場較有利。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，中美暫時休兵，大陸2019年第四季GDP亦持穩於6％，且投資增速加快，搭配人行新年降準後再透過逆回購與MLF（中期借貸便利）操作向市場注入4,000億人民幣資金，預期大陸2020年經濟可望持穩。

此外，隨著中美兩國貿易前景改善，領先指標的南韓出口在元月前十天明顯加溫，半導體年增11.5％，為2018年10月以來首見正成長，顯見全球科技需求在中美貿易戰降溫後已開始好轉，亞洲景氣增長的正向訊號浮現。

林雅慧表示，台灣同樣也能受或到這一波的科技需求回溫。受惠外資、台商資金回流，台股已維持史上最長萬點行情，更在總統大選後持續逼近史上高點，新台幣也在資金匯入下改寫近19個月高點。

不過，資金面對台股仍然較有利，因為擁有廣大資金池的國內壽險業，預期將是下一波台股的新動能，畢竟受負利率與匯率波動影響，去年以來壽險資金外流正在放緩，每年新增的海外投資與海外投資佔總資金運用的比重，也開始自2018年的高峰後下滑，因此沒有匯率風險、且平均現金殖利率達3.8％的台股，可望吸引相關壽險資金流入。

林雅慧指出，儘管台股本益比已來到2012年以來高點，但企業獲利受惠半導體產業和5G需求，今年翻正成長且持續上修，有利延續漲勢。

林雅慧指出，現在整體經濟展望較去年同期樂觀，對股票投資人來說，短期唯一要關注的風險，就是企業獲利是否符合市場預期。現在正是美國財報週，市場已經把焦點放在2020年上半年的獲利預期，所以除非去年第四季的財報出現太大意外，否則第一季全球股市還是有機會向上攀升；若要配置股票資產，建議以殖利率較占優勢、且企業盈利動能向上調升的亞股當做首選。

林雅慧表示，在中美簽署協議後，市場預期新興國家的經濟動能可望回溫，現在已經可以看到新興市場的企業獲利及盈餘修正比率雙雙出現回升，且以評價面和資金面來看，新興股市的評價也比成熟股市更有吸引力，因此在去年第四季ETF資金轉向新興市場後，預期今年主動式基金也會布局新興市場資產，亞股將受惠於此一資金趨勢，投資人可以好好把握。

(工商 )