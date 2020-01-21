台塑集團最後一場尾牙、總管理處暮年會21日舉行，包括總裁王文淵及台塑企業管理中心常委王文潮、王瑞華、王瑞瑜都親自參加，表達對員工感謝心意與新年度祝福、鼓勵。總管理處總經理林善志表示，過去一年對台塑集團而言確實是多變、艱辛且困難的一年。受制下半年油價下跌、中美貿易衝突，台塑企業108年海內外營收2.039兆，年減14.6％，稅前淨利2,074億元，年減43.7％。

由於台灣經濟發展高度依賴出口，大陸、香港占台灣出口比重高達41％，美國占12％，兩者合計超過一半，台灣與兩大經濟體關連度相當大，中美貿易角力發展對台灣影響不容忽視。尤其，未來三年中美新增石化產能將急驟增加，市場「供過於求」，也對台塑集團不利。

林善志強調，雖然大環境不能改變，但危機就是轉機，只有自立自強才能改變；除要優化製程、落實SOP、做好環保工安，各公司還要加強產品的差異化、高值化研發，落實AI運用，把公安做好，才能在國際上與一流石化公司競爭。

台塑集團總管理處尾牙席開86桌、共上千人參加，特獎為10萬元大紅包，總獎金共203萬元。

林善志指出，在這樣艱辛的環境下，去年總裁還願意把年終獎金計算公式改變，依據新的公式算法發了4.9個月的年終獎金，比原本的計算公式還好1個月以上。

尤其，總裁秉持著環境不好、要對員工要更好的精神，還包給員工兩萬元大紅包，總計年終獎金約當5.42個月。「我們還是非常幸福的企業」。

(工商 )