2020大選國民黨慘敗後黨主席吳敦義請辭，前台北市長郝龍斌宣布參加黨主席補選。郝龍斌今天前往立法院拜會前立法院長王金平，爭取支持，而王金平立即公開替郝龍斌加油。對此，網友回應一片噓聲：「找王幫倒票？真是奇怪的邏輯？」、「這是那門子改革」。

郝龍斌今天與王金平會談後，郝龍斌表示自己來爭取王金平的支持，他已把自己的參選理念向王金平報告並跟王金平請益。國民黨如今面對大潰敗，需要團結黨內所有重要成員，王金平是國民黨重要資產，未來要在團結前提下一起為國民黨奮鬥。

王金平則說，國民黨如果要重生，一定要選出適當的黨主席，未來的黨主席一定要能喚回國民黨的黨魂，讓全國人民對國民黨信任並產生期待，才能讓人民支持。此外國民黨面對眾多問題，包括如何處理財務問題，這不是一般人能解決的，希望能有最適當人選出任黨主席，黨才能讓人民支持。郝龍斌有志擔任，祝他順心如意，未來挑起最大責任，讓黨與民眾結合，成為中道政黨。

不過，王金平拒絕國民黨總統參選人初選，並一直在外放話「參選總統到底」，聯合郭台銘、柯文哲等人破壞國民黨總統選情。王金平是國民黨敗選罪人之一，郝龍斌竟爭取他的支持，可能是「一刀兩刃」險招。從泛藍網友反應：「本來支持郝，看他再找王，老人互相取款，藍皮綠骨的喬王，對國民黨不忠不義，都已80歲了，找他回來，國民黨沒救了」、「這個黨沒救了，老屁股一樣不想交棒」、「抓一隻大老鼠來幫你咬布袋.請鬼抓藥單」、「國民黨完了」。足見郝龍斌的起手式敗象已出，黨主席補選之路恐如王金平的總統之路。

(中時電子報)